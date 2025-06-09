Bartın'da Asırlık Bayram Geleneği: Davul Zurna ile Dolaştılar

Bartın'da Asırlık Bayram Geleneği: Davul Zurna ile Dolaştılar
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Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Dörekler Köyü'nde, Kurban Bayramı'nın 3. gününde köylüler davul zurna eşliğinde kapı kapı dolaşarak bayramı kutladı. Misafirlere ikramlar sunan köylüler, çocuklara bayram harçlığı da verdi.

Bartın'da bir asırdır süren ilginç bayram geleneği: Davul zurna eşliğinde kapı kapı dolaştılar

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde bir asırdır devam eden ilginç bayram geleneği bu yıl da devam etti. Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde de bir grup köylü davul zurna eşliğinde kapı kapı dolaşarak bayramı kutladı.

Ulus ilçesinde 3 mahalle, 300 hane 174 konutun yer aldığı Dörekler Köyü'nde 1 asırdır süre gelen ilginç gelenek bu yıl da yaşatıldı. Köy muhtarı Mustafa Yıldırım ve beraberindeki bir grup köylü, Kurban Bayramı'nın 3. gününde davul zurna eşliğinde kapı kapı dolaşarak eş, dost, akraba ve köylülerinin bayramını kutladı. Köylünün helva, lokum, kurban eti gibi ikramlarda bulunduğu köyde, çocuklara ise bayram harçlığı verildi. Köylüler ve bayrama gelen misafirler, akşam saatlerine kadar davul zurna eşliğinde oyun oynayıp eğlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİ UZUN - Yerel
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