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Bartın'da 6 Kişilik Aile Yangından Kurtuldu

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Bartın'ın Ulus ilçesinde, elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen bir yangında, 6 kişilik bir aile son anda dışarı çıkmayı başardı. Evdeki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bartın'da 6 kişilik aile yanmaktan son anda kurtuldu

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin edilen 2 katlı bir ev yangınında, 6 kişilik aile son anda yanmaktan kurtuldu.

Ulus ilçesine bağlı Çerde Köyü'nde sabah saat 04.00 sıralarında, Mustafa Gecen'e ait iki katlı evin üst katında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları fark eden Mustafa Gecen, eşini, torunu ve çocuklarını uyandırarak son anda dışarı çıkarmayı başardı. Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin edilen olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Ekipler kısa sürede alevlere müdahale etti. Yangında can kaybı yaralanma yaşanmazken, evin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Bartın'da 6 Kişilik Aile Yangından Kurtuldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİ UZUN - Yerel
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