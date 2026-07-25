Haberler

Barbunya ve kornişon salatalık da hastalık ve zararlı denetimi

Barbunya ve kornişon salatalık da hastalık ve zararlı denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar’da bitkisel üretimde verim ve kaliteyi korumak, hastalık ve zararlıların yayılımını önlemek amacıyla barbunya ve kornişon hıyar üretim alanlarında hastalık ve zararlı takip çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Afyonkarahisar'da bitkisel üretimde verim ve kaliteyi korumak, hastalık ve zararlıların yayılımını önlemek amacıyla barbunya ve kornişon hıyar üretim alanlarında hastalık ve zararlı takip çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde teknik personeller tarafından barbunya ve kornişon salatalık üretim alanlarında kontroller gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde ürünlerde görülebilecek hastalık ve zararlılar takip edilirken, üreticilere mücadele yöntemleri ile uygulanması gereken kültürel tedbirler hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Kurumdan yapılan açıklamada bitkisel üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve kaliteli üretimin devamı için hastalık ve zararlı takip çalışmalarının il genelinde aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Yolcu otobüsü otomobili biçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi
Manzara hayran bıraktı! Görüntü İzmir ve Çanakkale değil doğudan

Manzara hayran bıraktı! Görüntü İzmir, Çanakkale değil doğudan
Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi

İki ülke felaketi yaşıyor! 130 bin kişi için tahliye kararı
21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

21 yıl sonra bir ilk! Uyarı üstüne uyarı, afete dönebilir
İş yerini soyup hiçbir şey olmamış gibi çalıştı! Kameralar gerçeği ortaya çıkardı

300 tam altın kayboldu, gerçeği kameralar ortaya çıkardı
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü

Evde korkunç gece! Yastıkla ağzını kapatıp kafasına sıktı
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu

Mansur Yavaş'tan sürpriz Özgür Özel hamlesi