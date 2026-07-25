Barbunya ve kornişon salatalık da hastalık ve zararlı denetimi

Afyonkarahisar'da bitkisel üretimde verim ve kaliteyi korumak, hastalık ve zararlıların yayılımını önlemek amacıyla barbunya ve kornişon hıyar üretim alanlarında hastalık ve zararlı takip çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde teknik personeller tarafından barbunya ve kornişon salatalık üretim alanlarında kontroller gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde ürünlerde görülebilecek hastalık ve zararlılar takip edilirken, üreticilere mücadele yöntemleri ile uygulanması gereken kültürel tedbirler hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Kurumdan yapılan açıklamada bitkisel üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve kaliteli üretimin devamı için hastalık ve zararlı takip çalışmalarının il genelinde aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı