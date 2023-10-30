Baran'ı mutlu eden iyilik

Soma Karabüklüler Derneği yönetiminin aracılığıyla Soma Belediyesi tarafından kas hastalığı olan 12 yaşındaki Baran'a akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Soma Karabüklüler Derneği Başkanı Şendoğan Serin ve yönetimi Soma'da kas hastası olan 12 yaşındaki Baran Kütükçü için Soma Belediyesi'nden akülü tekerlekli sandalye talebi edilmişti. Soma'da maden işçisi olan İbrahim Kütükçü'nün evladı Baran için talep edilen akülü tekerlekli sandalye Karabüklüler Dernek Başkanı Şendoğan Serin tarafından aileye teslim edildi.

Dernek Başkanı Serin, " Soma Belediyesi Başkanı Ali Tulup başta olmak üzere başkan yardımcısı Abdullah Ekşi ve belediye yetkililerine evladımız için talep ettiğimiz bu sandalye için desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Sandalye teslim alan Kütükçü ailesi ise duygulanarak bu işe aracılık eden Karabüklüler Dernek Başkanı ve yönetimi ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve yetkililerine teşekkür etti. - MANİSA