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Banklara zarar verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Banklara zarar verildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tabiat parkının yürüyüş yolunda bulunan banklara kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verildi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tabiat parkının yürüyüş yolunda bulunan banklara kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verildi.

Tabiat Parkı içerisinde bulunan bank ve kamelyalar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırılarak zarar verildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Kamelyalarımıza gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Bildiğiniz üzere daha önce yine parklarımıza zarar verilmişti. Gölbaşı hepimizin, unutulmamalı ki sosyal alanlarımıza ve parklarımıza yapılan bu çirkin saldırı tüm Gölbaşı'nın halkına yapılmıştır. Sosyal alanlarımızı ve parklarımızı koruyalım, Gölbaşı ilçesi olarak biz büyük bir aileyiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İskender Yıldırım, Adıyaman, Yerel, Haberler

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