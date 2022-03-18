Bandırma güne karla uyandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma güne karla uyandı

İhlas Haber Ajansı - Ömer Turan - Yerel
 - Güncelleme:

Bandırma güne karla uyandıBALIKESİR Balıkesir'in Bandırma İlçesinde sabah erken saatlerde aniden bastıran kar yağışı vatandaşları sevindirdi.

BALIKESİR (İHA) - Bandırma güne karla uyandı

BALIKESİR Balıkesir'in Bandırma İlçesinde sabah erken saatlerde aniden bastıran kar yağışı vatandaşları sevindirdi.

Bandırma'da kar yağışı başladı.

Meteoroloji yetkilileri Bandırma ve çevresinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli kar yağışı uyarısı yaparken; kar Bandırma'ya erken geldi.

Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar işyerlerine kar yağışı altında gitti. Meteoroloji yetkilileri bölgede kar yağışı ve soğuk havanın 5 gün etkili olacağını belirtiyor.

Bandırma güne karla uyandı

Bandırma güne karla uyandı

Bandırma güne karla uyandı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Yerel

Meteoroloji, Balıkesir, kar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title