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Bandırma'da yoğun sis görüş mesafesini yer yer 100 metreye düşürdü

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Bandırma'da yoğun sis görüş mesafesini yer yer 100 metreye düşürdü
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Bandırma'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından sabah saatlerinde yoğun sis oluştu. Görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düşerken, işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Bandırma'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. İlçeyi etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düşerken, sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Bandırma'da gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğun sis tabakası oluştu. İlçenin birçok noktasında etkisini gösteren sis, özellikle trafikte görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı.

Görüş mesafesinin yer yer 100 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Araçlar farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerlerken, sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar da sis nedeniyle zorlandı.

Yoğun sisin ilçede günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilediği gözlenirken, sürücülerin takip mesafelerini korumaları, hızlarını düşürmeleri ve sis farlarını gerektiğinde kullanmaları gerektiği hatırlatıldı.

Bandırma'da etkili olan sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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