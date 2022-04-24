Bandırma'da uçurtma şenliği

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen geleneksel uçurtma şenliğinde her yaştan insan doyasıya eğlendi.

Bandırma Belediyesi ve Kent Konseyi'nin geleneksel uçurtma şenliğinin bu yıl ikincisi gerçekleştirildi. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Bandırma'da 23 Nisan'ı dün coşku ile kutladık. Pazar günü de belediyemizin etkinlikleri devam ediyor. İki senedir pandemiyle mücadele edilip birçok etkinlik gerçekleştirilmedi. Bugün Bandırma Belediyesi olarak uçurtma şenliğimizi düzenliyoruz. Geleneksel uçurtma şenliğinin benim dönemimde ikincisi oldu. Bugün çok güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bandırma'nın hepsi burada, herkes çok güzel eğleniyor. Uçurtmaları ücretsiz dağıttık, şimdi Bandırma sahilinde uçurtmalar uçuyor. Biz de uçurtma uçurduk, gayet keyifli bir ortam var burada. 23 Nisan'a yakışır bir şekilde etkinlikler düzenliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel