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Bandırma'da İlk Teravih Namazı Coşkuyla Kılındı

Bandırma'da İlk Teravih Namazı Coşkuyla Kılındı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ramazan ayının başlamasıyla birlikte teravih namazı kılındı. Muradiye Camii dolup taşarken, müminler dualar ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile manevi bir atmosferde buluştu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazını kılındı.

Bandırma'nın en büyük camilerinden biri olan Bandırma Muradiye Camii, teravih namazında dolup taştı. Namaz öncesi yapılan dualar ve Kur'an-ı Kerim tilaveti, müminleri manevi bir atmosfere hazırladı. Bandırma İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan, konuşmasında Ramazan ayının önemine ve ibadetin toplumsal barışı pekiştirici etkisine vurgu yaptı.

Bu anlamlı gecenin sonunda Bandırmalılar, Ramazan ayının getirdiği huzur ve bereketin hayatlarına yansımasını temenni etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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