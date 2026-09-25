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Bandırma Cezaevi'nde hükümlülere kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

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Bandırma Cezaevi'nde hükümlülere kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi
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Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülere, bilinçli medya kullanımı ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi. Eğitim, Bandırma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce düzenlendi; uzman personel farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde bulunan hükümlülere yönelik, "Bilinçli Medya Kullanımı ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu eğitim programı düzenlendi.

Bandırma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program kapsamında, kurumda bulunan hükümlülere bilinçli medya kullanımı ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.

Alanında uzman bir personel tarafından gerçekleştirilen eğitimde, medya kullanımına ilişkin farkındalığın artırılması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik bilinç oluşturulması amaçlandı.

Program kapsamında katılımcılara kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda çeşitli bilgiler aktarılırken, bilinçli medya kullanımının önemi konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu. Bandırma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından toplumun farklı kesimlerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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