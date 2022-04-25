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Bandırma Belediyesi'nden müzik ziyafeti

İhlas Haber Ajansı - Ömer Turan - Yerel
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Bandırma Belediyesi'nden müzik ziyafetiBALIKESİR Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye ramazan ayı etkinlikleri sürerken Kent Konseyi Musiki Topluluğu düzenlediği konserle Bandırmalılara müzik ziyafeti verdi.

Bandırma Belediyesi'nden müzik ziyafeti

BALIKESİR Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye ramazan ayı etkinlikleri sürerken Kent Konseyi Musiki Topluluğu düzenlediği konserle Bandırmalılara müzik ziyafeti verdi.

Bandırma Belediyesi ramazan etkinlikleri içinde Barış Manço Kültür Merkezinde, Kent Konseyi Musiki Topluluğu tarafından Türk Sanat Müziği konseri gerçekleşti. Konserde musiki Topluluğunun seslendirdiği " Bandırmalı Güzelim" şarkısı salondaki coşkuyu arttırırken, dinleyiciler şarkıyı ayakta alkışladı. Bandırmalı müzikseverlerlerin büyük ilgi gösterdiği konserde birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konser, dinleyicilerin büyük beğenisini topladı. Konser sonunda Bandırma Belediye Meclis Üyesi Fatma Sibel Salı Karabacakoğlu, Şef Verda Dönmez'e plaket takdim etti.

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Yerel

Bandırma Belediyesi, Kent Konseyi, Musiki, Müzik, Yerel, Haberler

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