Bandırma Belediyesi'nden Dünya Süt Gününde, Anaokullarındaki Miniklere Bansüt - Haberler

Bandırma Belediyesi'nden Dünya Süt Gününde, Anaokullarındaki Miniklere Bansüt
ANKA - Yerel
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1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla Bandırma’da bulunan anaokullarındaki yaklaşık bin 600 çocuğa, ikişer adet 200 ml BanSüt ikram edildi. Belediye Başkanı Tolga Tosun, süt dağıtımları kapsamda önce Ahmet Obalı Anaokulu'nu daha sonra da Bandırma Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Bakım ve Kreşi'ni ziyaret etti, çocukların Dünya Süt Günü'nü kutladı.
1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla Bandırma'da bulunan anaokullarındaki yaklaşık bin 600 çocuğa, ikişer adet 200 ml BanSüt ikram edildi. Belediye Başkanı Tolga Tosun, süt dağıtımları kapsamda önce Ahmet Obalı Anaokulu'nu daha sonra da Bandırma Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Bakım ve Kreşi'ni ziyaret etti, çocukların Dünya Süt Günü'nü kutladı.
Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla Bandırmalı miniklere yönelik süt dağıtımı etkinliğine katıldı.
Başkan Tosun, önce Ahmet Obalı Anaokulu'nu daha sonra da Bandırma Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Bakım ve Kreşi'ni ziyaret etti, çocukların Dünya Süt Günü'nü kutladı.
Dağıtımlarda yaklaşık bin 600 çocuğa, ikişer adet 200 ml BanSüt ikram edildi.
ANKA / Yerel