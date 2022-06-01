Bandırma Belediyesi'nden Dünya Süt Gününde, Anaokullarındaki Miniklere Bansüt - Haberler

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Bandırma Belediyesi'nden Dünya Süt Gününde, Anaokullarındaki Miniklere Bansüt

ANKA - Yerel
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Bandırma Belediyesi'nden Dünya Süt Gününde, Anaokullarındaki Miniklere Bansüt

1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla Bandırma’da bulunan anaokullarındaki yaklaşık bin 600 çocuğa, ikişer adet 200 ml BanSüt ikram edildi. Belediye Başkanı Tolga Tosun, süt dağıtımları kapsamda önce Ahmet Obalı Anaokulu'nu daha sonra da Bandırma Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Bakım ve Kreşi'ni ziyaret etti, çocukların Dünya Süt Günü'nü kutladı.

1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla Bandırma'da bulunan anaokullarındaki yaklaşık bin 600 çocuğa, ikişer adet 200 ml BanSüt ikram edildi. Belediye Başkanı Tolga Tosun, süt dağıtımları kapsamda önce Ahmet Obalı Anaokulu'nu daha sonra da Bandırma Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Bakım ve Kreşi'ni ziyaret etti, çocukların Dünya Süt Günü'nü kutladı.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla Bandırmalı miniklere yönelik süt dağıtımı etkinliğine katıldı.

Başkan Tosun,  önce Ahmet Obalı Anaokulu'nu daha sonra da Bandırma Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Bakım ve Kreşi'ni ziyaret etti, çocukların Dünya Süt Günü'nü kutladı.

Dağıtımlarda yaklaşık bin 600 çocuğa, ikişer adet 200 ml BanSüt ikram edildi.

ANKA / Yerel

Dünya Süt Günü Tolga Tosun Haziran Yerel Haberler

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