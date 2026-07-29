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Balyalar üzerinde duygulandıran bayrak sevdası

Balyalar üzerinde duygulandıran bayrak sevdası
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde balya yüklü traktörle giderken yol üstündeki ipte asılı Türk bayrağının rüzgarda ipe dolandığını gören gencin traktörü durdurup bayrağı düzeltmesi görenlerin takdirini topladı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde balya yüklü traktörle giderken yol üstündeki ipte asılı Türk bayrağının rüzgarda ipe dolandığını gören gencin traktörü durdurup bayrağı düzeltmesi görenlerin takdirini topladı.

Şanlıurfa'dan mevsimlik tarım işçisi olarak Seydişehir'e gelen işçiler, Gökhüyük Mahallesi'nde çiftçilerin tarlalardan topladığı balyaları samanlıklara taşırken Kuran Mahallesi'nde duygulandıran bir olay yaşandı. Traktörle giden tarım işçilerinden Ahmet Yavuz (24), mahallede yol üzerinde ipte asılı bulunan Türk bayrağının rüzgar nedeniyle ipe dolandığını fark etti. Yavuz, traktör sürücüsüne durması için işaret verdi. Ardından balyaların üzerine tırmanan Yavuz, ipe dolanan ay yıldızlı bayrağı düzelterek yeniden dalgalanmasını sağladı. Yavuz'un bayrağa gösterdiği hassasiyet, o sırada çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada da paylaşıldı. Görüntüler, izleyenlerden büyük beğeni ve takdir topladı.

"Bir tane ay yıldızlı bayrağımız var, onun gölgesi bana yeter"

Bayrağı düzeltirken yaşadığı duyguları anlatan Ahmet Yavuz, "Çadırda da olabilirim ama Türkiye'nin dört bir yanı benim için değerlidir. Bir tane ay yıldızlı bayrağımız var, onun gölgesi bana yeter. Bizim için Türkiye'nin her yeri ana vatanımızdır. Bir tane vatanımız var, canımız ona feda" dedi.

Yavuz'un bu sözleri ve bayrağa gösterdiği hassasiyet duygulandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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