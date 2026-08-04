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Şoförün Karakalem Tutkusu: Burhan Bekir Buruk'un Eserleri Takdir Topluyor

Şoförün Karakalem Tutkusu: Burhan Bekir Buruk'un Eserleri Takdir Topluyor
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Burhaniye ilçesinde, şoförlük yapan Burhan Bekir Buruk’un çizdiği karakalem resimler takdir topladı.

Burhaniye ilçesinde, şoförlük yapan Burhan Bekir Buruk'un çizdiği karakalem resimler takdir topladı. Çocukluğundan beri resme ilgisinin olduğunu kaydeden Buruk, internetten yaptığı araştırmalarla kendini geliştirdiğini söyledi.

Burhaniye Zeytin OSB de şoförlük yapan 47 yaşındaki Burhan Bekir Buruk'un çizdiği karakalem resimler takdir topladı. Hat sanatı ile de ilgilenen 2 çocuk babası Buruk, yıllardır evinde sürdürdüğü çalışmalarına Ali Çetinkaya Caddesinde açtığı atölyede devam ediyor. Burhan Bekir Buruk, atölyesini çizdiği Yeşilçam sanatçılarının karakalem resimleri ile süsledi. Hat sanatı ile de ilgilenen Buruk, meraklılara yardımcı olduğunu söyledi. Eğitim almadığını kaydeden Burhan Bekir Buruk, "Gençliğimden beri resme merakım vardı. Bu işi internetten çoğunlukla araştırarak öğrendim. Yapılan ayrıntılı işlerin tekniğini, kalemlerin nasıl kullanıldığını kağıtların kalitesini araştırarak öğrendim. Bu güne kadar hep kendimi geliştirmeye çalıştım. Gençlik zamanında da bu işlerle çok ilgiliydim. Ama, eğitim almadım. İnternet üzerinden çok araştırdım. Neticesinde tekniğimi geliştirdim. Ne kadar gerçekçi yapabileceğimi ve gerçeğe ne kadar yakın resimler elde edebileceğimi araştırarak öğrendim. Şu anda meraklılara da yardımcı oluyorum. Verilen siparişleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu güne kadar çok iyi geri dönüşler aldım. Bu arada hat sanatına da merak sardım. Öğrenmenin yaşı yoktur. Her yaştan insana yardımcı olmaya hazırım." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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