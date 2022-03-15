Balıkesirli sağlıkçılar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüllendirildi - Haberler

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Balıkesirli sağlıkçılar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüllendirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Balıkesirli sağlıkçılar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüllendirildi

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Balıkesirli sağlıkçılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildi.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Balıkesirli sağlıkçılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildi.

Balıkesir'de görev yapan sağlıkçılar Ankara'da düzenlenen tören ile 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ödüllendirildi. Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın katılımlarıyla; Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine tüm sağlık çalışanları adına Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin ve Atatürk Şehir ve Eğitim Araştırma Hastanesi İnme Merkezi Hekimi Dr. Özcan Kocatürk katıldı. 81 İlden seçilen örnek sağlık çalışanları arasına giren Hemşire Meltem Bostan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüllendirildi. 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında İl Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin tüm fedakar ve özveri ile çalışan sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı. - BALIKESİR

Balıkesirli sağlıkçılar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüllendirildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Tıp Bayramı, 14 Mart, Yerel, Haberler

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