Balıkesir yerel haberleri | Ayvalık Triatlon Şampiyonası'nda Kıyasıya Mücadele

Ayvalık'ta düzenlenen Ayvalık Triatlon Şampiyonası büyük bir katılımla gerçekleşti.

Her yaş grubundan sporcunun ve Türkiye'nin dört bir yanından kulüp takımlarının katıldığı yarışma, çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle yapılan yarışlar, yaz sezonunun bitiminde kente renk kattı.

Sarımsaklı'nın kilometrelerce uzunluktaki sahilinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Öte yandan, sporcular yarışma saatlerinin dışında Ayvalık'ın tarihi ve turistik bölgeleri gezme fırsatı yakaladı.