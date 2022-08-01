Balıkesir yerel haberleri | 3. Burhaniye Kitap Fuarı Sona Erdi

Burhaniye Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen kitap fuarı sona erdi.

Kentin antik Ören Mahallesi başta olmak üzere, İskele ve Öğretmenler Mahallelerinde beş gün süreyle düzenlenen 3. Burhaniye Kitap Fuarı'na, yüzün üzerinde yazar katıldı. Fuara; Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Faik Öztrak, ve Ahmet Akın, CHP ve İYİ Parti il ve ilçe başkanları ve belediye başkanları katılım gösterdi.

Yazarların her gün imza günleri düzenlediği fuarın onur konuğu ise ünlü yazar Yaşar Seyman oldu. Seyman'ın kitap fuarına özel çekilen biyografi belgeseli fuarda katılımcılarla paylaşıldı. Fuarda ilk defa verilen 'Araştırmacı Gazetecilik Ödülü' de Gazeteci Murat Ağırel'in oldu. Ağırel'in de kitap fuarına özel portre belgeseli izleyicilere sunuldu.

Fuarın kapanış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye'yi kültür-sanatın başkenti yaparak, edebiyatla yoğrulmuş aydın bir kent haline getireceğiz" dedi.