Balıkesir yerel haberleri | 3. Burhaniye Kitap Fuarı Sona Erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir yerel haberleri | 3. Burhaniye Kitap Fuarı Sona Erdi

Balıkesir yerel haberleri | 3. Burhaniye Kitap Fuarı Sona Erdi

Balıkesir haberleri: Burhaniye Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen kitap fuarı sona erdi.

 - Güncelleme:

Burhaniye Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen kitap fuarı sona erdi.

Kentin antik Ören Mahallesi başta olmak üzere, İskele ve Öğretmenler Mahallelerinde beş gün süreyle düzenlenen 3. Burhaniye Kitap Fuarı'na, yüzün üzerinde yazar katıldı. Fuara; Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Faik Öztrak, ve Ahmet Akın, CHP ve İYİ Parti il ve ilçe başkanları ve belediye başkanları katılım gösterdi.

Yazarların her gün imza günleri düzenlediği fuarın onur konuğu ise ünlü yazar Yaşar Seyman oldu. Seyman'ın kitap fuarına özel çekilen biyografi belgeseli fuarda katılımcılarla paylaşıldı. Fuarda ilk defa verilen 'Araştırmacı Gazetecilik Ödülü' de Gazeteci Murat Ağırel'in oldu. Ağırel'in de kitap fuarına özel portre belgeseli izleyicilere sunuldu.

Fuarın kapanış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye'yi kültür-sanatın başkenti yaparak, edebiyatla yoğrulmuş aydın bir kent haline getireceğiz" dedi.

ANKA / Yerel

Burhaniye Belediyesi Ali Kemal Deveciler Burhaniye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title