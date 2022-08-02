Balıkesir yerel haberi... Büyük projeler Balıkesir'de tanıtıldı - Haberler

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Balıkesir yerel haberi... Büyük projeler Balıkesir'de tanıtıldı

Balıkesir yerel haberi... Büyük projeler Balıkesir'de tanıtıldı

Balıkesir habere göre Tarihi Kentler Birliği toplantısı Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in Ayvalık UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi Koordinatörü Yaşagül Ekinci Danışan "Dünya Mirası Listesi ve Ayvalık'ın UNESCO Dünya Mirası sürecini anlattı.

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Tarihi Kentler Birliği toplantısı Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in Ayvalık UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi Koordinatörü Yaşagül Ekinci Danışan "Dünya Mirası Listesi ve Ayvalık'ın UNESCO Dünya Mirası sürecini anlattı.

Tarihi Kentler Birliği üyesi birçok il ve ilçe belediyesinden başkan, meclis üyeleri ve koruma projelerinde görev alan personelin buluştuğu toplantıda, Ida Madra Jeoparkı ve Ayvalık UNESCO süreçleri sunuldu.

Program dahilinde Balıkesir Çamlık düzenleme Alanı, Kazım Özalp Sokak Sağlıklaştırma Proje Alanı ile Zağnos Paşa Camisi ve meydanı gezildi. Balıkesir bölge toplantısı, zengin bir içerikle planlandı; sunum başlıkları kente çok yönlü bakış gözetilerek belirlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, Balıkesir ve çevresinde bütüncül koruma çalışmalarını; ÇEKÜL gönüllüsü, mimar Alp Arısoy, Dumlupınar Mahallesi ve çevresine yönelik kentsel tasarım rehberi; Jeopark Koordinatörü Prof. Dr. Recep Efe, İda Madra Jeopark Projesi; Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlisi. Yaşagül Ekinci Danışan, Ayvalık Endüstriyel Peyzaj Alanı UNESCO adaylık çalışmaları üzerine sunumlarını yaptılar.

Balıkesir bölge toplantısı, Havran Kent Müzesi, Terzizade Konağı, İda Madra Jeopark Müzesi, Özgün Zeytin Yağı Fabrikası, Ayvalık Şeytan Sofrası teknik gezisiyle devam ederek ve Ayvalık'ta noktalandı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mesut Ergin Balıkesir Ayvalık Ekinci Yerel Haberler

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