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Balıkesir haberleri! Balıkesir'de keşkek dövme geleneği devam ediyor

Balıkesir gündem haberi | Balıkesir'de keşkek dövme geleneği devam ediyor Balıkesir'deki düğün yemeklerinin vazgeçilmezi keşkek ikramı geleneği devam ediyor.

Balıkesir'de keşkek dövme geleneği devam ediyor

BALIKESİR - Balıkesir'deki düğün yemeklerinin vazgeçilmezi keşkek ikramı geleneği devam ediyor.

İçine et karıştırılarak kazanlarda pişirilen buğday gençler tarafından karıştırılırken, Senanur- Furkan Doğan çiftinin düğününde bu gelenek unutulmadı. Damat Furkan Doğan da konuklarla birlikte keşkek dövdü. Damadın annesi Ülkü Türköz, keşkek dövenlerin boyunlarına havlu astı. Hazırlanan keşkek pilav ile birlikte ikram edildi.

Davul ve klarnet eşliğinde dövülen keşkek düğünlerin vazgeçilmezi oldu. Damat Furkan Doğan, "Adetlerimizi yerine getirdik. Keşkek bizim adetimiz. Her ne kadar şehirde yaşasak ta adetlerimizi yerine getiriyoruz. Sağ olsunlar misafirlerimiz geldi. Keşkek dövmemize yardımcı oldu. Geleneklerimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Adetlerimizi geleneklerimizi yerine getirmeye çalışacağız" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay - Yerel

Furkan Doğan Balıkesir Yerel Güncel Haberler

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