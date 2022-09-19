Balıkesir yerel haberi... Ayvalık Belediyesi'ne Tarihi Kentler Birliği'nden Uygulama Ödülü

Edinilen Balıkesir haberine göre Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Ayvalık Belediyesi, Georgala (Yorgola) Hanı’nın restorasyonu ve Ayvalık Belediyesi Hizmet Binası olarak işlevlendirilmesi nedeniyle uygulama ödülüne değer görüldü.

Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Ayvalık Belediyesi, Georgala (Yorgola) Hanı'nın restorasyonu ve Ayvalık Belediyesi Hizmet Binası olarak işlevlendirilmesi nedeniyle uygulama ödülüne değer görüldü.

Tarihi Kentler Birliği'nin 21'incisini düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nın sonuçları belli oldu. Bu yıl 34 üye belediyenin toplam 67 projeyle katıldığı yarışmada Ayvalık Belediyesi, Georgala (Yorgola) Hanı'nın restorasyonu ve Ayvalık Belediyesi Hizmet Binası olarak işlevlendirilmesi nedeniyle uygulama ödülüne değer görüldü.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Tarihi binanın restorasyonunun tamamlanmasının ardından hizmet amaçlı kullanılmaya başlanılan binada konuk ettiğimiz yerli ve yabancı misafirlerin bulundukları ortamdan çok büyük keyif aldıklarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Ayrıca vatandaşların işlemlerini görmek için geldikleri binanın avlusunda sıralarını beklerken yayınlarımızı okumaları, bulundukları tarihi binada, devlet hastanesi ve vergi dairesi olarak kullanıldığı dönemlere ait anılarını yaşamaları bizlere de duygulu anlar yaşatıyor. Ayvalık'ımıza çok yakışan bu tarihi binanın ödüle değer görülmesi bizleri çok büyük motive etti. Demek ki güzel işlere imza atıyoruz."

TÖREN İSTANBUL'DA

Tarihi Kentler Birliği'nin kurulmasını sağlayan Prof. Dr. Metin Sözen'in adına verilen Koruma Büyük Ödülü, bu yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi ise Jüri Özel Ödülü'ne değer bulundu. 7 proje ödülü, 7 uygulama ödülü, 8 süreklilik ödülü ve 9 başarı ödülünün verileceği tören ise eylül sonunda İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Kentler Birliği Meclis Toplantısı'nda düzenlenecek.

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA PROJE VE UYGULAMALARINI ÖZENDİRME YARIŞMASI NEDİR

2001 yılından bu yana düzenlenen Koruma Özendirme Yarışması, Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin "kimlikli kent" kavramını güçlendirmesini, kentin hafıza mekanlarını geleceğe taşınmasını, atıl durumdaki yapıları restore ederek yeniden işlevlendirmesini ve yaşayan, canlı odaklara, kamusal alanlara dönüştürmesini destekliyor, teşvik ediyor. Tek yapı ölçeğinde onarımlar ile sokak, çarşı, mahalle gibi çok boyutlu yürütülen kentsel mirası koruma çalışmaları bu yarışma sayesinde tanıtılıyor, düzenlenen ödül töreniyle projeler sergileniyor ve ilgili kesimlerle paylaşılıyor.