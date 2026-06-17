Balıkesir Tıp Fakültesinde Tülin Akarsu Ayazoğlu dekan oldu

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dekanlık devir teslim töreni gerçekleştirildi. Dekan Prof. Dr. Volkan Yüksel, görevini Dekanlık görevine atanan Prof. Dr. Tülin Akarsu Ayazoğlu'na devretti.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dekanlık devir teslim töreni gerçekleştirildi. Rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl'ın da katılımıyla gerçekleşen törende, Dekan Prof. Dr. Volkan Yüksel, görevini Dekanlık görevine atanan Prof. Dr. Tülin Akarsu Ayazoğlu'na devretti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, devir teslim töreninde Prof. Dr. Volkan Yüksel'e görevi süresince gerçekleştirdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek belge takdim ederken, Tıp Fakültesi Dekanlığına atanan Tülin Akarsu Ayazoğlu'na da yeni görevinde başarılar diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı