Balıkesir Üniversitesi Öğrencilerinden Burhaniye'de İhtiyaç Sahibi 50 Öğrenciye Kışlık Giyecek Desteği

Güncelleme:
Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, 'BUBFA ile İyiliği Giydiriyoruz' projesi kapsamında 50 ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencisine bot ve mont yardımında bulundu. Proje, kış aylarında çocukların daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirmelerini hedefliyor.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, "BUBFA ile İyiliği Giydiriyoruz" projesi kapsamında, 50 ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencisine bot ve mont yardımında bulundu.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, "BUBFA ile İyiliği Giydiriyoruz" projesiyle 50 ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencisine bot ve mont desteği sağladı. "Bir Botla Umut, Bir Montla Mutluluk" sloganıyla gerçekleştirilen projeyle, öğrencilerin kış mevsimini daha sağlıklı ve güvenli geçirmelerini hedefledi. Gönüllü öğrenciler, bağış toplama ve lojistik organizasyonunu gerçekleştirerek, yardım ürünlerini belirlenen öğrencilere ulaştırdı.

Etkinliğe, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Fakülte Dekan Yardımcıları Dr. Fatih Çolakoğlu ve Dr. Özkan Demir, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Setenay Melek Yurttabid ile BUBYO Otel Müdürü Nurettin Büyükbaş katıldı.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve Proje Danışmanı Prof. Dr. İlban, projeye ilişkin değerlendirmesinde, "Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek ihtiyaç sahibi çocukların yüzünde tebessüm oluşturması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu proje, iyiliğin paylaşıldıkça büyüdüğünün en güzel göstergesidir" dedi.

