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Balıkesir Üniversitesi'nde Girişimcilik ve Kariyer Gelişimi Etkinliği

Balıkesir Üniversitesi'nde Girişimcilik ve Kariyer Gelişimi Etkinliği
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Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, girişimcilik ve kariyer geliştirme temalı bir etkinlik düzenledi. İş insanı Ziya Şakir Yılmaz, öğrencilere kariyer yolculuğu ve girişimcilik deneyimlerini aktararak ilham verdi. Program sonunda Yılmaz'a plaket takdim edildi.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, girişimcilik ve kariyer gelişimi temalı önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminde dikkat çeken iş insanlarından Ziya Şakir Yılmaz, fakülte öğrencileriyle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşide, iş dünyasında elde ettiği başarılarla tanınan Yılmaz, gençlere kariyer yolculuğunu ve girişimcilik sürecindeki deneyimlerini aktardı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, cesaret, azim ve risk almanın girişimcilikteki önemine vurgu yapan Yılmaz, "Başarı sadece iyi bir fikirle değil, o fikre inanmakla, çok çalışmakla ve vazgeçmemekle gelir," dedi.

Genç yaşlarda edinilen tecrübelerin geleceğe yatırım olduğunu ifade eden Yılmaz, öğrencilere öğrenmeye açık olmalarını, yenilikleri takip etmelerini ve hayallerinin peşinden gitmekten çekinmemelerini tavsiye etti. Söyleşi boyunca öğrencilerden gelen soruları içtenlikle yanıtlayan Yılmaz, girişimcilik alanında kariyer planı yapan gençlere ilham verdi.

Programın sonunda Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, katkılarından dolayı Ziya Şakir Yılmaz'a teşekkür ederek, kendisine fakülte adına plaket ve çiçek takdim etti. Dekan İlban, bu tür etkinliklerin öğrencilerin bakış açılarını geliştirmede ve iş dünyasına hazırlanmalarında büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Etkinlik, katılımcılar üzerinde olumlu etkiler bırakırken, öğrencilerin girişimcilik konusunda motivasyon kazanmalarını sağladı. Fakülte yönetimi, öğrenci odaklı benzer organizasyonların önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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