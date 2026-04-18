Üniversiteli sporculardan Filistin ve Gazze'ye özgürlük etkinliği

Balıkesir Üniversitesi, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, sahaya mesaj içeren tişörtlerle çıkarak 'Her Adım Gazze ve Kudüs İçin' yazılı pankart açtı.

Balıkesir Üniversitesinde, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Milli İrade Topluluğu tarafından anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından düzenlenen Kültür, Sanat ve Spor Festivali (BAÜN FEST 2026) kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl ile Milli İrade Topluluğu Başkanı Rinas Furkan Toprak da katıldı.

Alparslan Türkeş Stadyumu'nda oynanacak futbol karşılaşması öncesinde öğrenciler, sahaya mesaj içeren tişörtlerle çıkarak "Her Adım Gazze ve Kudüs İçin" yazılı pankart açtı ve Filistin'de yaşanan gelişmelere dikkat çekti. - BALIKESİR

Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti

Okul bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti

Aziz Yıldırım'dan gündeme bomba gibi düşecek sözler

Gündeme bomba gibi düşecek sözler: İçimizdeki FETÖ'cüleri...
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü

8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor

Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

Ederson'a o bile dayanamadı!

Aziz Yıldırım'dan gündeme bomba gibi düşecek sözler

Gündeme bomba gibi düşecek sözler: İçimizdeki FETÖ'cüleri...
Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı

Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı! Resmen tanıdı
Özgür Özel, İspanya'da Başbakan Sanchez ile bir araya geldi

Dikkat çeken zirve! Özgür Özel ile Sanchez bir araya geldi