Üniversiteli sporculardan Filistin ve Gazze'ye özgürlük etkinliği

Balıkesir Üniversitesinde, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Milli İrade Topluluğu tarafından anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından düzenlenen Kültür, Sanat ve Spor Festivali (BAÜN FEST 2026) kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl ile Milli İrade Topluluğu Başkanı Rinas Furkan Toprak da katıldı.

Alparslan Türkeş Stadyumu'nda oynanacak futbol karşılaşması öncesinde öğrenciler, sahaya mesaj içeren tişörtlerle çıkarak "Her Adım Gazze ve Kudüs İçin" yazılı pankart açtı ve Filistin'de yaşanan gelişmelere dikkat çekti. - BALIKESİR

