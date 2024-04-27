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Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Kurgusal Duruşma Gerçekleştirildi

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Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde medeni usul hukuku dersinde gerçek mahkeme salonunda kurgusal bir duruşma yapıldı. Öğrenciler, bonodan kaynaklanan menfi tespit davası uyuşmazlığını görerek hüküm verdiler.

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde medeni usul hukuku dersinde yazılı yargılama usulünde kurgusal duruşma yapıldı. Uygulamada öğrenciler gerçek mahkeme salonunda duruşma yapıldı

Hukuk Fakültesinde yapılan uygulamalı hukuk dersinin öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Çetin Aslan ile Arş. Gör. Yaren Nisa Öztay'ın gözetiminde Hukuk Fakültesi Kurgusal Duruşma Salonu'nda yapılan kurgusal duruşmada bonodan kaynaklanan menfi tespit davası uyuşmazlığı görüldü ve hüküm verildi. Öğrenciler Alara Nazlı Çam, Hilal Türkmen ve Senanur Çoşkuner asliye ticaret mahkemesi hakimleri olarak; Şulenaz Çıtır ve Ceylin Katı davacı avukatları olarak; Oğuzcan Çalım ise davalı avukatı olarak kurgusal duruşmada görev aldı. Uygulamalı hukuk dersi sonrası Dr. Öğr. Üyesi Ali Çetin Aslan ile Arş. Gör. Yaren Nisa Öztay gerçeğe yakın yapılan mahkeme sonrası öğrencilerinin tebrik ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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