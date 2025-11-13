Haberler

Balıkesir Sındırgı'da Son Üç Ayda 17 Bin Deprem Kaydedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 8 Ağustos-13 Kasım 2025 tarihleri arasında toplam 17 bin deprem kaydedildi. Uzmanlar, bu artışın aktif fay hatları üzerindeki stres birikiminin bir göstergesi olabileceğini belirtiyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, son üç ayda adeta yer altında hareketli günler geçirdi. 8 Ağustos-13 Kasım 2025 tarihleri arasında bölgede toplam 17 bin 1 deprem kaydedildi.

Verilere göre depremlerin büyük çoğunluğu düşük şiddetli olsa da, hareketliliğin yoğunluğu dikkat çekti. Uzmanlar, bu denli yüksek sayıdaki mikro ve küçük ölçekli depremlerin genellikle fay hatları üzerindeki stres birikiminin göstergesi olabileceğine dikkat çekiyor. Sındırgı ve çevresinde son dönemde yaşanan yer sarsıntılarının, bölgedeki aktif fayların hareketliliğini ortaya koyduğu belirtiliyor.

Son 3 ayda kaydedilen depremler ise şu şekilde:

0.0 – 1.0 büyüklüğü arasında: 959 deprem

1.0 – 2.0 büyüklüğü arasında: 12 bin 80 deprem

2.0 – 3.0 büyüklüğü arasında: 3 bin 304 deprem

3.0 – 4.0 büyüklüğü arasında: 578 deprem

4.0 – 5.0 büyüklüğü arasında: 78 deprem

6.0 – 7.0 büyüklüğü arasında ise 2 deprem meydana geldi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Diddy hakkındaki disiplin iddiaları büyüyor! Tahliye tarihi de değişti

Cezaevinde neler yaşandı? Ünlü rapçinin tahliyesi aniden ertelendi
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.