Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan ve 11 kilometre derinlikte meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde olduğu gibi Manisa'nın Kula ilçesinde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre 19.53'te meydana gelen deprem anı, Kula'daki bir kafeteryanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde depremi hisseden kafe çalışanlarının büyük bir korkuyla kaçıştıkları ve kafeteryanın demir profillerinin sallandığı görüldü.