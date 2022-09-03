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Balıkesir haberleri | Burhaniye'de Fatma Kaya köyünde kahvehane işletiyor

Yerel Haberler

Balıkesir haberleri | Burhaniye'de Fatma Kaya köyünde kahvehane işletiyor

Edinilen Balıkesir haberine göre Burhaniye ilçesinde, kırsal Bahadınlı Mahallesinde kahvehane işletmecisi Fatma Kaya, başarılı çalışmaları ile takdir topladı.

Burhaniye ilçesinde, kırsal Bahadınlı Mahallesinde kahvehane işletmecisi Fatma Kaya, başarılı çalışmaları ile takdir topladı. 6 aydır kahvehane işlettiğini anlatan 2 çocuk anası Kaya, köylülerin kendisine destek olduklarını söyledi.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesinde 3 kahvehaneden birini Fatma Kaya işletiyor. 6 ay önce işe başlayan Kaya, başarılı ve titiz çalışması ile takdir topladı. Çok sayıda vatandaş, çayını burada içerken, Fatma hanım köylülerin destek olduklarını söyledi. Köyde 3 kahvehane olduğunu anlatan Fatma Kaya, "Eşim rahatsız olduğu için bir iş yapmam gerekiyordu. 6 ay önce burasının işletmesini aldım. Köylülerde bana destek oldu. Buradan evimin geçimini sağlıyorum. İşimi severek yapıyorum" dedi. Bahadınlı Muhtarı Sezgin Gökdemir de, "Köyümüzde 3 kahvehane var. Birini Fatma hanım çalıştırıyor. İşini çok iyi yapıyor. Bizde kendisini takdir ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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