Balıkesir haberleri | Burhaniye'de Fatma Kaya köyünde kahvehane işletiyor

Burhaniye ilçesinde, kırsal Bahadınlı Mahallesinde kahvehane işletmecisi Fatma Kaya, başarılı çalışmaları ile takdir topladı. 6 aydır kahvehane işlettiğini anlatan 2 çocuk anası Kaya, köylülerin kendisine destek olduklarını söyledi.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesinde 3 kahvehaneden birini Fatma Kaya işletiyor. 6 ay önce işe başlayan Kaya, başarılı ve titiz çalışması ile takdir topladı. Çok sayıda vatandaş, çayını burada içerken, Fatma hanım köylülerin destek olduklarını söyledi. Köyde 3 kahvehane olduğunu anlatan Fatma Kaya, "Eşim rahatsız olduğu için bir iş yapmam gerekiyordu. 6 ay önce burasının işletmesini aldım. Köylülerde bana destek oldu. Buradan evimin geçimini sağlıyorum. İşimi severek yapıyorum" dedi. Bahadınlı Muhtarı Sezgin Gökdemir de, "Köyümüzde 3 kahvehane var. Birini Fatma hanım çalıştırıyor. İşini çok iyi yapıyor. Bizde kendisini takdir ediyoruz" dedi. - BALIKESİR