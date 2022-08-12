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Balıkesir haberleri! Bandırma Belediyesi, Malta Parkı ve Yaşam Alanı'nın Yapımı İçin Çalışmaları Başlattı

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Balıkesir haberleri! Bandırma Belediyesi, Malta Parkı ve Yaşam Alanı'nın Yapımı İçin Çalışmaları Başlattı

Balıkesir yerel haberi... Bandırma Belediyesi, Başkan Tolga Tosun’un seçim vaatleri arasında yer alan Malta Parkı ve Yaşam Alanı'nın yapımı için çalışmalara başladı.

Bandırma Belediyesi, Başkan Tolga Tosun'un seçim vaatleri arasında yer alan Malta Parkı ve Yaşam Alanı'nın yapımı için çalışmalara başladı.

Projenin tamamlanmasıyla piknik alanları, amfi tiyatroları, Midilli park ve gezi alanı, sky parkı, mini spor sahaları, çocuk oyun parkları, bisiklet yolları, kendi ekolojik sistemi olan göletler ve dereleri, kafe, restoran ve çay bahçeleriyle Malta Parkı ve Yaşam Alanı'nın, Bandırma'nın sembol noktalarından biri olması hedefleniyor.

İnşaat çalışmalarının başlamasının ardından açıklama yapan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, şunları söyledi:

"Sevdalısı olduğum bu güzel kentte sık sık daire müdürlerimizle geziyor, çalışmaları inceliyor, sevgili hemşehrilerimle dertleşiyoruz. Hangi mahallede olursa olsun, gördüğüm boş alan için hemen araştırma yaptırıyorum. Eğer belediyemize ait bir alansa ve konum olarak da uygunsa yürüyüş yollarıyla, peyzaj alanlarıyla, çocuk parkıyla, şehir mobilyalarıyla yemyeşil bir yaşam alanı haline getirilmesini sağlıyoruz.

Tüm detaylarını dikkatle takip ettiğim ve çok önemsediğim Malta Park ve Yaşam Alanı projemize bugün ilk kepçemizi vurarak başladık. Bandırmamızın marka değerini arttıracak, şehrin sosyal hayatını daha farklı ve daha renkli hale getirecek, estetiği ve özel donatılarıyla örnek gösterilecek Malta Park ve Yaşam Alanını kısa sürede tamamlayacağız. Bandırma her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktır."

ANKA / Yerel

Tolga Tosun Malta Yerel Haberler

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