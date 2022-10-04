Balıkesir haberi... Ayvalık'ta 'Cumhuriyet Kupası' Heyecanı Başladı

Balıkesir habere göre Ayvalık Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şubesi'nin ortaklığında Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Bölge temsilcisi Cemal Erhanoğlu'nun organize ettiği 3'üncü Kırsal Mahallelerarası “Cumhuriyet Kupası” Futbol Turnuvası, 16 takımın katılımı ve Belediye Başkanı Mesut Ergin'in vuruşuyla başladı.

Ayvalık Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şubesi'nin ortaklığında Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Bölge temsilcisi Cemal Erhanoğlu'nun organize ettiği 3'üncü Kırsal Mahallelerarası "Cumhuriyet Kupası" Futbol Turnuvası, 16 takımın katılımı ve Belediye Başkanı Mesut Ergin'in vuruşuyla başladı.

Sarı Zeybek Spor ve Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçlarında Bulutçeşme-Yeniköy ve Odaburnu-Üçkabaağaç takımları karşılaştı.

Birlik ve beraberliği artıran bu turnuvaları düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Turnuvadaki tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Sevindirici olan da turnuvaya tüm köylerimiz katılım gösterdi. 16 köyümüzün gençleri Cumhuriyet Kupası için mücadele edecek. Tabii ki bu mücadele centilmence, Atatürk'ün işaret ettiği gibi 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözlerine sadık kalarak yürütülecek. Cumhuriyetimizin 99'uncu yılını kutlayacağımız 29 Ekim günü, yine şampiyon olan takıma Cumhuriyet Kupası'nı gururla takdim edeceğiz" dedi.