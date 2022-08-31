Balıkesir haberi: Ayvalık'ta 30 Ağustos Coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı, Ayvalık'ta coşkuyla kutlandı.

Büyük Zafer'in 100'üncü yıl kutlamaları, sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki anıta çelenk sunulması ve tebrik töreni ile başladı. Şiir dinletileri, mini konserler, halk oyunları gösterileri ve kortej geçişiyle kutlamalar devam etti.

Gece ise fener alayı ve ardından Büyük Park Amfitiyatro'daki Ali ve Aysun Kocatepe konseriyle zaferin coşkusu arttı. Ayvalık Amfi Tiyatro'yu dolduran yaklaşık beş bin kişinin Kocatepe çiftinin seslendirdiği şarkılara eşlik ettiği konserde Cem Karaca, Barış Manço, İlhan İrem gibi sanatçılar da şarkılarıyla anıldı. Konserin sonunda sahnedeki sanatçıları selamlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçede zaferin büyük bir coşkuyla kutlandığını ve bundan da son derece mutlu olduklarını söyledi. Başkan Ergin, kendilerini yalnız bırakmayan Ali ve Aysun Kocatepe çiftine de teşekkür etti. Başkan Ergin, şunları söyledi:

"26 Ağustos'ta başlayan 'Büyük Taarruz', Türk halkının bağımsızlık mücadelesindeki şüphesiz en önemli kilometre taşlarından birisi olmuştur. 30 Ağustos 1922 Başkomutan Meydan Muharebesi'yle bağımsızlık mücadelesi veren tüm dünya halklarına örnek olan kurtuluş savaşımız kalıcı bir zaferle taçlandı. Ulu Önder Atatürk, 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'in ardından 14 Eylül Altınova ve 15 Eylül'de Ayvalık'ın kurtuluşuyla sonuçlanan ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar uzanan muhteşem bir yolculuğu başlattı. 30 Ağustos 1922'deki Büyük Zafer, bağımsız, laik ve demokratik Türkiye'nin kurulması önündeki engelleri kaldırdı. Türk milletinin 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Samsun'da yaktığı özgürlük ateşi 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla taçlandı. Bizlere bu cennet vatanı emanet eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını Büyük Zafer'imizin 100. yıl dönümünde şükranla ve özlemle anıyoruz."