Balıkesir haberi! Ayvalık Belediyesi'nden 'Bekir Coşkun' Söyleşisi

Balıkesir haberi: Ayvalık Belediyesi Bekir Coşkun Kütüphanesi özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve usta sanatçı Müjdat Gezen’in katılımı, gazeteci Gökmen Ulu moderatörlüğünde gazeteci yazar Bekir Coşkun’un anısına söyleşi düzenlendi.

Ayvalık Belediyesi Bekir Coşkun Kütüphanesi özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve usta sanatçı Müjdat Gezen'in katılımı, gazeteci Gökmen Ulu moderatörlüğünde gazeteci yazar Bekir Coşkun'un anısına söyleşi düzenlendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel'in telefon bağlantısıyla katıldığı söyleşide gündemin öne çıkan başlıkları da tartışıldı. Söyleşiye; CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, TÜLOV Başkanı Nurettin Demir, Nilüfer Eski Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediye meclis üyeleri ve Bekir Coşkun'un eşi Andree Coşkun katıldı.

Müjdat Gezen, usta gazeteci ile yaşadığı anılarını paylaşırken böyle bir kütüphanenin, Bekir Coşkun'un çok sevdiği Ayvalık'ta Cunda Adası'nda olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. CHP'li Ağbaba da Ayvalık'ta yaptığı çalışmalar ve Coşkun'un ismini sonsuza kadar yaşatması nedeniyle Başkan Mesut Ergin'e teşekkürlerini iletti.

Gazeteci Gökmen Ulu da Bekir Coşkun'un söyleşiye de adını veren "Başın Öne Eğilmesin" kitabından birkaç satır okuyarak, usta gazetecinin kitaplarıyla, köşe yazılarıyla, fikirleriyle hala yaşadığını ve yaşamaya devam edeceğini belirtti.