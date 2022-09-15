Balıkesir haber: Burhaniye Sağlık Merkezi'ne Kavuşuyor Yerel Haberler Balıkesir haberi... Burhaniye, yeni sağlık merkezine kavuşuyor. Burhaniye Belediyesi, Ferit Çakıroğlu Sağlık Merkezi için yapım ihalesi gerçekleştirildi. Burhaniye, yeni sağlık merkezine kavuşuyor. Burhaniye Belediyesi, Ferit Çakıroğlu Sağlık Merkezi için yapım ihalesi gerçekleştirildi. Geçen aylarda Nur Çakıroğlu Albak ile yeni yapılacak sağlık merkezi için bağış protokolü imzalayan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, inşaat yapım ihalesini de gerçekleştirdi. İhalesi tamamlanan sağlık merkezi, itiraz süresi sonunda yapılmaya başlanacak. Koca Cami yanında, eski belediye binasının olduğu arsaya yapılacak olan sağlık merkezi, toplamda 736 metrekare kapalı alana sahip olacak. Yapılan protokol gereği adı "Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Ferit Çakıroğlu Sağlık Merkezi" olacak merkezde ücretsiz muayene hizmeti verilecek. Merkezde, 2 doktor, 1 psikolog, 1 sosyolog, 1 fizyoterapist, 1 diyetisyen, 1 laboratuvar teknikeri ile birlikte Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli görev yapacak. Kaynak: ANKA / Yerel Burhaniye Belediyesi Ali Kemal Deveciler Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Balıkesir haber: Burhaniye Sağlık Merkezi'ne Kavuşuyor - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.