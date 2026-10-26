Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir Gönen'de Gazze için yardım organizasyonu Çarşı Camii önünde ilgi gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Gönen'de Gazze için yardım organizasyonu Çarşı Camii önünde ilgi gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için Çarşı Camii önünde yardım organizasyonu düzenlendi. Gün boyu süren etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi; elde edilen gelirin AFAD aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla yardım organizasyonu düzenlendi. Çarşı Camii önünde gerçekleştirilen organizasyon, gün boyunca vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Gazze'de yaşanan insani ihtiyaçlara dikkat çekmek ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyonda, hayırsever vatandaşlar dayanışma için bir araya geldi. Gün boyunca devam eden etkinlikte, Gönen'de yardımlaşma ve paylaşma kültürünün güzel örneklerinden biri sergilendi.

Organizasyondan elde edilen gelirin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

Düzenlenen organizasyon, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen vatandaşların katkılarıyla dayanışma mesajı verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir?

Dizideki o sahne tartışma yaratmıştı: Kam davulu ne anlama geliyor?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Soydan’dan evlilik ve ilişki açıklaması: Çocuklu ve boşanmış adamla flört etmem

Çocuklu ve boşanmış adamlara kapısı kapalı
Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü

Ellerindeki çekiçlerin nedeni pes dedirtti
Netanyahu'nun İran'a saldırı talimatına Genelkurmay Başkanı Zamir'den ıslak imza şartı

Netanyahu'ya ordudan şok yanıt! İran emri için ıslak imza istedi
Mourinho'dan Barcelona taraftarını çıldırtan hareket

Koca adamın yaptığına bakın! Maçın önüne geçti
Seçim yenilgisini kabul eden Vucic'ten uyarı: 6 ay sonra kimse mutlu olmayacak

İktidarı sandıkta yıkıldı! Zaferi kutlayanları bakın nasıl uyardı
NBA'de korkunç sakatlık! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

NBA'de kahreden sakatlık! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
Sedat Peker'le fotoğrafı gündem olmuştu! Üşümezsoy'dan dikkat çeken sözler

Sedat Peker ile çekilen fotoğrafı soruldu, Üşümezsoy'un yanıtı bomba