Edremit'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi orman dışı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şiddetli rüzgardan dolayı yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yerleşim yerlerine de yakın olan yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler yangına ilk etapta 1 helikopter, 2 uçak, 3 su ikmal aracı ve 2 arazöz ile müdahale ederken; bölgeye 9 uçak, 6 helikopter, 11 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi.

Kaynak: ANKA