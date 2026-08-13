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Edremit'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Edremit'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
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Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. İlk müdahalenin ardından bölgeye 9 uçak, 6 helikopter, 11 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi orman dışı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şiddetli rüzgardan dolayı yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yerleşim yerlerine de yakın olan yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler yangına ilk etapta 1 helikopter, 2 uçak, 3 su ikmal aracı ve 2 arazöz ile müdahale ederken; bölgeye 9 uçak, 6 helikopter, 11 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi.

Kaynak: ANKA
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