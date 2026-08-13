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Dursunbey'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Dursunbey'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını havadan ve karadan kontrol altına almak için müdahale ediyor.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede ormanlık alana sirayet etti.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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