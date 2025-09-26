Haberler

Balıkesir'den 4 Aktivist Küresel Sumud Filosu ile Gazze'ye Yardım Götürüyor

Balıkesir'den 4 aktivist, Gazze'ye yardım etmek amacıyla Küresel Sumud Filosu'na katıldı. 44 ülkeden aktivistlerin yer aldığı filo, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek ve ablukanın sona ermesine katkıda bulunmak için yola çıktı.

Balıkesir'den Küresel Sumud Filosu'na Katılan Balıkesir'den 4 aktivist Gazze'ye yardım için filodaki yerini aldı.

Küresel Sumud Filosu, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek ve ablukanın sonlandırılmasına yardımcı olmak amacıyla 44 ülkeden aktivistlerin katılımıyla yola çıktı. Filoya, Balıkesir'den de 4 kişi katıldı. 3 doktor ve 1 öğretmenden oluşan aktivistler, Filistin halkına yardım götürmek için Akdeniz üzerinden Gazze'ye ulaşmayı hedefliyor.

Uluslararası yardım organizasyonu, iki yıl boyunca süren bombardıman, katliam ve ablukayla zorlu bir yaşam mücadelesi veren Gazze halkına yardım elini uzatmayı amaçlıyor. İspanya, Tunus ve İtalya'daki aktivistlerin katıldığı bu filoya, Balıkesir'den de önemli bir katılım gerçekleşti. Filoya katılan Halil Rıfat Çanakçı, Haşmet Yazıcı, Ergün Akpınar ve Abdullah Gündem, gemilerle Gazze'ye yola çıkacak.

Bu uluslararası yardım hareketine katılmak için aylar öncesinden hazırlıklar yapıldı. 500 binin üzerinde başvuru alındı ancak sınırlı sayıda gemi kapasitesi nedeniyle yalnızca yaklaşık bin aktivistin yola çıkmasına karar verildi. Akdeniz üzerinden Gazze'ye ulaşacak olan filoya katılan 70'ten fazla gemi, mazlum Filistin halkına yardım taşıyacak.

Balıkesir'den aktivistlerin filoya katılması, şehirde büyük bir duygu ve destekle karşılandı. Günümüzde insanlık tarihinin en büyük insani yardımlarından biri olarak gösterilen Küresel Sumud Filosu, Gazze'deki zulmün son bulmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Aktivistler, "Özgürlük savaşçıları" olarak Gazze'deki mazlum halkın yanında olmayı amaçlıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
