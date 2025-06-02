Balıkesir'deki Gazeteler Güç Birliği Yaptı

Balıkesir'deki Gazeteler Güç Birliği Yaptı
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Balıkesir'de 9 yerel gazetenin yöneticileri, ortak hareket etme kararı alarak lokma hayrı düzenledi. Bu güç birliğinin şehre katkı sağlaması bekleniyor.

Balıkesir'de günlük olarak yayınlanan ve kısa bir süre önce güç birliği kararı alarak ortak hareket etme konusunda anlaşan Haberci, Ekspres, Politika, Birlik ve Marmara Gazetelerinin yöneticileri birlikte hareket etme kararının ardından lokma hayrı yaptı.

Balıkesir'de yayınlanan günlük 9 yerel gazete, güç birliği yaparak Haberci, Ekspres, Politika, Birlik ve Marmara Gazeteleri olarak birlikte hareket etme kararı aldı. Güç birliği yapan gazetelerin yöneticileri aldıkları bu kararın ardından Valilik yanında lokma hayrı düzenledi.

Hayırda katılımcılar yerel gazeteler arasında sağlanan güç birliğinin şehre de katkı sağlayacağına dikkat çekti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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