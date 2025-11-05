Balıkesir'de Yeni Emniyet Müdürlüğü Binacı Ziyaret

Balıkesir'in Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, yapımı tamamlanarak hizmete giren yeni ilçe emniyet müdürlüğü binasını ziyaret etti.

Kaymakam Evlice ziyarette yeni hizmet binasında görev yapan personelle bir araya gelerek birimlerde incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Evlice, modern imkanlara sahip yeni binanın vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artıracağını belirterek, tüm emniyet personeline görevlerinde başarılar diledi. - BALIKESİR