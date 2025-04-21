Balıkesir'de Stres Yönetimi ve Pozitif Psikoterapi Konferansı

Balıkesir Kent Konseyi'nin düzenlediği Kadın Atölyeleri etkinlikleri kapsamında, "Stresi Anlamak, Yönetmek ve Dönüştürmek: Pozitif Psikoterapi Denge Modeli Yaklaşımı" başlıklı söyleşi Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan, İngiltere'de Buckinghamshire New University'de akademisyen olarak görev yapan Psikolog Dr. Elif Bengi Ünsal Özberk, stresin bedensel ve zihinsel etkilerini bilimsel bir perspektifle ele alırken, pozitif psikoterapinin denge modeli çerçevesinde stresin nasıl dönüştürülebileceğine dair önemli bilgiler paylaştı.

Her yaştan katılımcının yoğun ilgi gösterdiği söyleşi boyunca, bireylerin stresle başa çıkma kapasitelerini güçlendirmeye yönelik farkındalık oluşturuldu ve katılımcıların interaktif katkılarıyla zenginleşen bir paylaşım ortamı sağlandı. - BALIKESİR