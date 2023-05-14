Balıkesir'de seçim sonuçlarını vatandaşlar Çarşı'da led ekranda takip ediyorlar Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'de de seçim heyecanı devam ediyor heyecanlı vatandaşlar Çarşı merkezde bulunan led ekrandan takip etti.

Balıkesir'de seçim sonuçlarını vatandaşlar Çarşı'da led ekranda takip ediyorlar

BALIKESİR - Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'de de seçim heyecanı devam ediyor heyecanlı vatandaşlar Çarşı merkezde bulunan led ekrandan takip etti.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlerde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sonuçların ekranlara gelmesiyle vatandaşlar heycanlı bekleyişi çarşıda da devam etti. Oyunu kullanan vatandaşlar çarşıda işlerini hallederlerken aynı anda Led ekrandan seçim sonuçlarını takip etti.