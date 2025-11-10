Balıkesir'de Peş Peşe Depremler: 4.5 ve 4.4 Büyüklüğünde İki Sarsıntı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece 01.16 ve sabah 05.58'de meydana gelen 4.5 ve 4.4 büyüklüğündeki depremler, il merkezi ve çevre illerden de hissedildi.
Balıkesir, sabah 05.58'de 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. Gece ise 01.16'da en büyüğü yine 4.4 olan çok sayıda deprem meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi geceyi depremlerle geçirdi. İlki 01.16'da olan 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında sabah 05.58'de 4.5 büyüklüğünde merkez üssü Mandıra olan bir deprem daha meydana geldi.
Depremler Balıkesir il merkezinde Bursa ve çevre illerden de hissedildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel