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Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasında Patlama: 11 Ölü

Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasında Patlama: 11 Ölü
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Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtulan işçiler, patlamanın nedenini bilmediklerini ve olayın şokunu yaşadıklarını ifade etti.

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybederken, yaralı olarak kurtulanlar İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu. Hastanede tedavi gören Fevzi Tekin, "Biz patlamanın olduğu binanın yanındaki serada oturuyorduk. Bir anda güm diye ses geldi. Her taraf savaş alanına döndü" dedi. Murat Demirkolan ise patlamanın neden yaşandığını bilmediklerini söyledi.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı kırsal mahallesindeki mühimmat fabrikasında dün sabah 08.25 sıralarında meydana gelen patlamada, yaralı olarak kurtulanlar, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu. Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 45 yaşındaki Fevzi Tekin, "Patlamanın olduğu binanın yanında sera diye tabir ettiğimiz yerde oturuyorduk. Bir anda "güm" diye ses geldi. Her taraf savaş alanına döndü. Biz bile ne olduğunu anlayamadık. Bir sesle her taraf yerle bir oldu" dedi.

Yaralı kurtulan diğer yaralı 29 yaşındaki Murat Demirkolan ise, "Ben 10 senedir bu fabrikada çalışıyorum. Patlayan yere çok yakın bir alanda oturuyorduk. Birden patlama oldu. Neden patladığını bilmiyoruz" diye konuştu.

Yaralı iki işçinin de bugün taburcu edileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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