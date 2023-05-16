Balıkesir'de Kuvayi Milliye günü kutlandı

16 Mayıs 1919'da ülkenin kurtulması için kurtuluş mücadelesini başlatan 41 bayrak adam törenle anıldı. 22'nci Kuvayi Milliye Günü Adnan Menderes Mahallesindeki Kuvayi Milliye heykelinde düzenlendi.

Türkiye temalı çelenk sunulmasıyla başlayan tören Kuvayi Milliye ateşini yakan 41 Bayrak Adam için saygı duruşunda bulunularak hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmasının ardından tören sona erdi.

"Vatan bir bütündür parçalanamaz"

Kuvayi Milliye günü kutlamaları çerçevesinde Adnan Menderes Mahallesinde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bugün 16 Mayıs. Bugün tüm Trükiye'yi aydınlığa kavuşturacak, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gün. Ulusun düşman işgalinden topyekun kurtarılmasına ilham veren Kuvayi Milliye Hareketinin başladığı gün. Bizim gurur günümüz. 104 yıl önce bugün Yunanlıların İzmir'i işgal ettiği haberini alan Kahraman Balıkesir halkı Okuma Yurdu ve Alacamescit'te bir araya gelmiştir. Gerçekleştirdiği toplantıların ardından aldığı "Vatan bir bütündür parçalanamaz" kararını tüm dünyaya ilan eden Balıkesir Kuvayi Milliye Hareketini başlatmıştır. Okuma Yurdu ve Alacamescit toplantılarıyla düşünce safhasındaki Kuvayi Milliye Hareketi düzenlenen 5 kongreyle olgunlaşmış, sivil-asker işbirliğiyle topyekun mücadeleye girişilmiş ve vatan sahipsiz bırakılmamıştır. İşte bütün bu insanları bir araya getiren Kuvayi Milliye ruhudur. Bunu her türlü imkansızlık içinde canlarını ortaya koyarak vatan savunmasını bir an olsun bırakmayan atalarımızın ruhudur. Milli Mücadele bu ruhla verilmiş, İstiklal Harbi bu ruhla kazanılmıştır. Balıkesir'imizin başlattığı bu bölgesel savunma ile savaşmaktan yorgun düşmüş, Anadolu'ya ilham olmuş ve Milli Mücadele'nin devleşen ili olarak tarihteki yerini almıştır. Kuvayi Milliye ateşini yakarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında büyük rol oynayan kahramanlarımıza çok şey borçluyuz. Bunun bilinciyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, vatanı uğruna gözünü kırpmadan ölüme yürümüş kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm hemşehrilerimizin gurur günü Kuvayi Milliye Günü kutlu olsun" diye konuştu. - BALIKESİR