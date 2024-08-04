Balıkesir'de Filistin'e destek mitingi düzenlendi

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanlığının öncülüğünde düzenlenen Filistin'e Destek Mitingi yüzlerce insanı bir araya getirdi. Cumhuriyet Meydanında toplanan vatandaşlar, "Katil İsrail" sloganları atarken tekbirler getirdi. Alçak bir suikastla şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için dualar yapılırken, basın açıklaması ile de Filistin'deki İsrail zulmü kınandı.

Burhaniye' de Cumhuriyet Meydanında toplanan vatandaşlar, Filistin'de yaşanan İsrail zulmünü kınarken, şehit İsmail Haniye için dualar etti. Basın açıklamasını Kocacami müezzini İsmail Baydemir okudu. Tekbir getiren vatandaşlar "Katil İsrail" sloganları attı. Miting öncesi din görevlisi Hasan Özen, Kur'an okudu. İsmail Baydemir basın açıklamasın da,"İsmail Haniye, İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı insanlık dışı saldırılara karşı dimdik duran, mazlumların haklarını savunan bir liderdi. Adaletle, özgürlük mücadelesi veren hiçbir zaman korkakça saldırılarla asla yıldırılamamıştır. Adaletin ve insanlık haklarının savunucusu olarak Filistin halkının yanında durarak, onların sesi olmak bir Müslüman olarak en büyük sorumluluğumuzdur. Bizler birada bu meydanlarda Gazze'deki kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Onların acılarını paylaşıyoruz. İsmail Haniye'nin vasiyeti üzerine tüm dünyada meydanlardayız. Bu eylemler, sadece Filistin halkının değil, dünya genelinde, adalet ve insanlık hakları için mücadele eden herkesin ortak sesi olacaktır" dedi.