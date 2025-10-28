Balıkesir'de Deprem Canlı Yayında Yakalandı

Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğünde olan ve Eskişehir'de de hissedilen depreme Gizem Yumlu'nun (30) internette canlı yayın yaparken yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana deprem birçok ilin yanı sıra Eskişehir'de de hissedildi. Birkaç saniye süren sarsıntı paniğe yol açarken, yayıncı Gizem Yumlu, bir oyun yayını yaptığı esnada depreme yakalandı. Depremin başlamasıyla birlikte Yumlu'nun oyunu bıraktığı ve yaşadığı panik dolu anlar, kendi kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı. - ESKİŞEHİR