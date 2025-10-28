Balıkesir'de Deprem Canlı Yayında Yakalandı
Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem, Sındırgı ilçesinde meydana gelirken Eskişehir'de de hissedildi. Oyun yayını yapan Gizem Yumlu, depreme yakalanarak yaşadığı panik dolu anları kaydetti.
Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğünde olan ve Eskişehir'de de hissedilen depreme Gizem Yumlu'nun (30) internette canlı yayın yaparken yakalandığı anlar kameraya yansıdı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana deprem birçok ilin yanı sıra Eskişehir'de de hissedildi. Birkaç saniye süren sarsıntı paniğe yol açarken, yayıncı Gizem Yumlu, bir oyun yayını yaptığı esnada depreme yakalandı. Depremin başlamasıyla birlikte Yumlu'nun oyunu bıraktığı ve yaşadığı panik dolu anlar, kendi kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel