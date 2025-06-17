Balıkesir'de 'Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi' Ödül Töreni Gerçekleşti

Genç-Memur-Sen Balıkesir ve Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesinin yürüttüğü proje ile öğrenciler, önce okudular, sonra yazdılar ve düzenlenen törenle ödüllerini aldılar

Genç-Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen (Eğitimciler Birliği Sendikası) Genel Merkezi'nin başlattığı, "Bir Bilenle Bile Nesil Projesi" kapsamında, bu yıl da 7. sini düzenlediği, Balıkesir'de Ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 400 öğrencinin katıldığı, her ay bir kitabın okunması ve ardından yazılan kompozisyonların değerlendirilmesi sonucu belirlenen, dereceye girmiş öğrencilere ödülleri verildi.

Ödül töreni, geçtiğimiz 12 Haziran 2025 Perşembe günü, Balıkesir Öğretmenevinde geniş bir katılımla gerçekleşti. Ödül törenine Eğitim-Bir-Sen Balıkesir1 Nolu Şube Başkanı Ercan Kurter, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, sendika İlçe Temsilcileri ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Projede emeği geçen koordinatör öğretmenler, proje değerlendirme jüri üyeleri, dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı.

Ödül töreni Şube Başkanı Ercan Kurter'in açılış konuşması ile başladı. Ercan Kurter konuşmasında şunları söyledi ; " 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı başından beri devam eden proje, il genelinde 400 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz proje ile bu yıl 7.sini düzenledik. Önümüzdeki yıllarda bu sayının kartopu gibi büyüyerek artacağını ümit ediyorum. Amacımız medeniyet değerlerine bağlı inançlı, ülkesini, bayrağını, milletini seven nesiller yetiştirme yolunda katkı sunmaktır Bir Bilenle Bilge Nesil projesiyle binlerce gence ulaştık. Türkiye genelinde binlerce okulda, binlerce gencimizi kitapla buluşturduk. Öğretmen ve öğrencilerin birlikte bir şeyler öğrendiği, ufuk kazandığı, yeni bakış açılarına kavuştuğu bu proje ile geleceğimizin teminatı olan gençlerimize dokunduk. Ben bugün burada, bu muazzam tabloda; yarının akademik birikimini, Türkiye'nin entelektüel geleceğini, Sezai Karakoç üstadın ifadesiyle 'diriliş işçilerini, heybetini inancından, gücünü medeniyet birikiminden alan bilge nesli görüyorum. Bu muazzam tablonun ortaya çıkmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim medeniyetimiz gençlerin omuzlarında yükselmiştir. Alimler, şairler, Kuvayı Milliye şehri Balıkesir' in bilge gençleri sizlere güveniyor, sizlere inanıyoruz. Biz imkanı, siz gayreti ortaya koydunuz ve bu iş birliğinden büyük bir gelecek potansiyeli doğdu. Bu salondan ilhamını medeniyetimizden alan fikir ve ilim adamları, sinemacılar, müzisyenler, ressamlar, edebiyatçılar çıkacak. Emperyalizmin kültürel istilasına dur diyecek yeni El-Cezeriler, El-Harizmiler, Cabir bin Hayyamlar, Ali Kuşçular, Uluğ Beyler, Biruniler, İbn Sinalar, Mimar Sinanlar çıkacak; Aliyalar, Akifler, Fuat Sezginler, Aziz Sancarlar yetişecek ve medeniyetimizi yeniden inşa edecekler. Bu ülkeye kurşun askerler, troller, fikir tetikçileri, düşünce suikastçıları lazım değil. Bize analitik düşünen gençler, hakikati arayıp bulup haykıracak bir gençlik lazım. Ben bu gençliği burada görüyorum. Hepinizi yürekten kutluyorum." dedi. Ercan Kurter konuşmasının sonunda katılımcılara, emeği geçen İlçe Başkanlarına, koordinatör öğretmenlere, değerlendirme yapan jüri üyelerine ve dereceye giren öğrencilerin annelerine ve babalarına böyle evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür etti.

Dereceye giren öğrenciler için hediye olarak; 1. yarım altın, 2. çeyrek altın, 3. gram altın, İlçelerinde birinci olan öğrencilere de 2 bin TL mansiyon ödülü verildi. - BALIKESİR