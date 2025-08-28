Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğündeki Deprem Camileri Vurdu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir cami ve 8 mahalledeki camilerin minareleri yıkıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde Kertil, Alakır Elmaalanı, İbiller, Gölcük ve Mandra mahallelerindeki camilerin ağır hasar aldığı tespit edildi. Depremde Yakupbey, Şerifpaşa, Rızaiye, Fatih, Sanayi, Çayır, Çelebiler, Mandra, Kızılgür, Kocakonak ve Alacaatlı mahallelerindeki camilerin ise minarelerinin ağır hasar gördüğü belirlendi.

Çalışmalar kapsamında Mandra Mahallesi Camii tamamen yıkıldı. Çelebiler, Mandra, Kızılgür, Kocakonak, Alacaatlı, Rızaiye, Fatih ve Cüneyt mahallelerindeki cami minareleri de kontrollü şekilde yıkılarak kaldırıldı.

Kertil, Şahinkaya ve Alakır mahallelerindeki cami lojmanları da ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Ekiplerin hasar tespit çalışmalarının ardından cami ve minarelerde yıkım ve güçlendirme çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. - BALIKESİR