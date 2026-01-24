Haberler

Balıkesir Valiliği'nden deprem açıklaması

Güncelleme:
Balıkesir'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Vali İsmail Ustaoğlu, olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı ve AFAD ile diğer kurumların saha taramalarının sürdüğünü duyurdu.

Balıkesir Valiliği bu gece yaşanan 5.1'lik deprem ile ilgili açıklamada bulundu.

Balıkesir'de neydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Vali İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Ustaoğlu, "An itibarı ile olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
