Balıkesir Valiliği'nden deprem açıklaması

Balıkesir Valiliği bu gece yaşanan 5.1'lik deprem ile ilgili açıklamada bulundu.

Balıkesir'de neydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Vali İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Ustaoğlu, "An itibarı ile olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR