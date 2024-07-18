Balıkesir Burhaniye Şefliği'ne yeni atama

Balıkesir'in Burhaniye İlçesinde faaliyet gösteren, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Balıkesir Şube Müdürlüğüne bağlı Burhaniye Şefliği'ne yeni atanan Burak Yeşiltaş'a Fahri Av Müfettişi M. Mahmud Aydın ve Edremit Tuzcumurat Mahallesi Muhtarı Hüseyin Burma hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Göreve yeni atanan Şef Yeşiltaş'a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Müfettiş Aydın " Hemşerimiz ve memleketimiz insanı, güzel kardeşimizin bu göreve gelmesi bizleri canı gönülden sevindirmiş olup kendisine yeni görevinde başarılar dileriz. Daha önce görev yaptığı yerlerde ki başarılı çalışmalarını körfezimizde de yapacağına inancımız tamdır. Allah utandırmasın." dediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şef Burak Yeşiltaş'ta "Bu vesileyle hem ziyaret hem de 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine göre istişare toplantımızı gerçekleştirmiş olduk. Yeni av sezonu öncesi karşılıklı fikir alış verişinde bulunarak faydalı bir toplantı gerçekleştirdik. Kendilerine nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederim." dedi. - BALIKESİR